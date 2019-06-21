«Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты» выступят на форуме «Армия-2019»

Насыщенную летную программу в небе над полигоном Алабино и аэродромом Кубинка покажут экипажи пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Военачальник также особо отметил то, что перед зрителями форума продемонстрируют уникальное зрелищное шоу «Вежливые люди».

«Посетители форума увидят боевую работу тяжелой бронетехники (в том числе ряда новинок), армейской авиации, подразделений ВДВ и морской пехоты», - рассказал он.

Так, посетителям военные представят в действии тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», самоходный миномет «Тюльпан», реактивную систему залпового огня «Торнадо».

Кроме того, будут представлены и новинки российского ОПК: БМП-К «Бережливый», бронетранспортер БТР-82АТ и другие.