В Твери дипломы получили офицеры Военной академии ВКО

В Твери прошел торжественный выпуск офицеров и слушателей Военной академии воздушно-космической обороны (ВА ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и воспитанников Тверского суворовского военного училища (СВУ).

Поздравить выпускников с окончанием учебы, а также вручить им медали и дипломы приехал вице-премьер Юрий Борисов. Когда-то он и сам был в рядах тверских суворовцев.

В этом году училище Тверское СВУ окончили 65 воспитанников. Большинство из них планирует поступать в военные вузы.

ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова выпустило в 2019 году 311 офицеров и слушателей. Среди них - 43 военнослужащих вооруженных сил других государств.