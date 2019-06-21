Технологии в сфере искусственного интеллекта покажут на форуме «Армия-2019»
Различные технологии в сфере нейросетей и искусственного интеллекта покажут военные связисты на форуме «Армия-2019». Об этом рассказал начальник главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.
«На выставке мы покажем наши достижения в этой области, продемонстрируем действующие макеты программно-аппаратных комплексов мониторинга мобильных сетей связи и многое другое», - добавил он.
Кроме того, особое внимание эксперты главного управления связи ВС РФ уделят «подрастающей смене».
По его словам, на форуме также детям и молодежи будет предложено научиться снимать биосигналы мозга человека, интерпретировать их и с помощью этих сигналов управлять различными техническими системами
«То есть управлять объектами с помощью мысли», - отметил военачальник.
Международный военно-технический форум «Армия-2019» стартует 23 марта в подмосковном парке «Патриот».