Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
В Средиземном море экипаж корабля оттачивал навыки в противокорабельной, противоминной и противовоздушной обороне.
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Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь, сообщила пресс-служба ЧФ.
В течение трех месяцев экипаж выполнял задачи в состоянии постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. На учениях моряки отрабатывали навыки в противокорабельной, противоминной и противовоздушной обороне.
В общей сложности корабль «Орехово-Зуево» прошел путь в четыре тысячи морских миль. После отпуска экипаж корабля приступит к выполнению спецзадач в Севастополе.
Многоцелевой корабль «Орехово-Зуево» вошел в состав ВМФ России в конце прошлого года. На его борту размещено современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Корабль также оборудован ракетным комплексом «Калибр-НК».