Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь, сообщила пресс-служба ЧФ.

В течение трех месяцев экипаж выполнял задачи в состоянии постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. На учениях моряки отрабатывали навыки в противокорабельной, противоминной и противовоздушной обороне.

В общей сложности корабль «Орехово-Зуево» прошел путь в четыре тысячи морских миль. После отпуска экипаж корабля приступит к выполнению спецзадач в Севастополе.

Многоцелевой корабль «Орехово-Зуево» вошел в состав ВМФ России в конце прошлого года. На его борту размещено современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Корабль также оборудован ракетным комплексом «Калибр-НК».