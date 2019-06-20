Зачистка здания спецназом ВВО: кадры маневров

В Хабаровском крае прошла «антитеррористические» учения.

По легенде учений, преступники попытались захватить склад с оружием и боеприпасами. Пока одна группа отвлекала внимание охраны, другая тайно проникла на территорию гарнизона, чтобы заложить бомбы. Складов «преступники» не достигли, однако заняли ряд зданий на территории гарнизона.

Спецназ ВВО действовал решительно: нападавших оперативно взяли «в плотное кольцо», а затем зачистили каждое здание, занятое ими.

Операция прошла успешно: большая часть боевиков – уничтожена, остальные – задержаны, и предстанут перед судом.

Нашлась работа и для пожарных расчетов: боевики напоследок устроили пожар в занимаемых зданиях. Помощь прибыла оперативно: в тушении принял участие специальный военный бронированный автомобиль.

Ранее военнослужащие-«контрактники» прошли курс выживания под Хабаровском.