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Масштабные учения «Центр-2019» пройдут на полигонах четырех государств

Алексей Савелов
06:30 20.06.2019
Командующий ЦВО отметил, что в том числе благодаря регулярным учениям и тренировкам войска округа готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.
Масштабные учения «Центр-2019» пройдут на полигонах четырех государств
© Фото: Минобороны РФ

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» пройдет на полигонах четырех государств. Об этом рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - рассказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, в том числе благодаря регулярным учениям и тренировкам войска округа готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

«Союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки», - сообщил военачальник.

Он также отметил, что в настоящее время на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки.

«В частности, ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству. Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт», - подчеркнул генерал-полковник.

Однако войска ЦВО в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам, отметил Лапин.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал цель проведения стратегических учений «Центр-2019», которые пройдут в сентябре.

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