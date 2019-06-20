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Летчики на Су-24М отразили ракетный удар в небе ЮВО

Алексей Савелов
04:25 20.06.2019
После выполнения задачи фронтовые бомбардировщики совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отразили ракетный удар в небе над Волгоградской областью. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

«По замыслу учения условный противник предпринял попытку нанесения массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ), имитированного ракетами-мишенями «Стриж» и светящими авиационными бомбами САБ-250-200», - говорится в сообщении.

Далее, на перехват смертельно-опасного самолета выдвинулись самолеты ВКС ЮВО. Летчики сбили мишени с помощью ракет класса «воздух – воздух».

В результате, ракетно-авиационный удар условного противника был успешно отражен.

Всего было уничтожено в ходе маневров более 30 различных аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты и самолеты противника, а также командные пункты, автомобильные колонны и другие объекты условного противника.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

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