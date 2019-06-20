Главные противорадиационные: под Смоленском прошли учения по ликвидации утечек на АЭС

В Десногорске Смоленской области Минобороны совместно с МЧС, ФСБ и Росгвардией провели специальные учения, в ходе которых были ликвидированы последствия «повреждения» контейнера с отработанным ядерным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении говорится, что военные сразу же по прибытию оцепили местность, а затем наладили работу пункта по спецобработке техники и людей, выводимых из зоны радиационного загрязнения.

«Всего в ходе учений была проведена полная дезактивация более 100 единиц техники, и санитарная обработка персонала электростанции», - отметили в пресс-службе.

Ранее войска РХБ защиты провели учения на Белоярской АЭС.