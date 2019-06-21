Взлет по тревоге: летчики ЮВО на Су-30СМ показали экстренное перебазирование

«Звезда» опубликует кадры действий российских летчиков по тревоге. Маневры прошли на территории Южного военного округа. Ранее там стартовали учения, в которых принимает более 100 экипажей самолетов и вертолетов российских ВКС.

Так, на видео показано, как технический персонал аэродрома подготовил два современных истребителя Су-30СМ к вылету, после чего летчики произвели взлет и совершили перебазирование на другой аэродром.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ЮВО, летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, расположенным на четырех авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.

Отмечается, что маневры сил ВВС и ПВО Южного военного округа завершатся уже сегодня, 21 июня.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры одновременной дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-34.