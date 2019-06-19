На Новосибирских островах нашли немецкую бочку времен ВОВ

Военные экологи Северного флота при проведении работ по очистке острова Котельный от металлолома обнаружили необычную для этих мест бочку.

Ей оказалась 200-литровая металлическая тара из-под горючего немецкого производства 1944 года армейского предназначения. Год выпуска тары отштампован на крышке.

© Фото: Минобороны РФ

Интересный объект уже доставлен в Военно-морской музей Северного флота, при котором специалисты выяснят историю появления бочки на Крайнем Русском Севере. Отмечается, что остров Котельный находится на значительном удалении от театра боевых действий Второй мировой войны, а оттого сам факт нахождения такой бочки здесь является необычным.

Ранее экологический взвод Северного флота на острове Котельный обнаружил старые металлические бочки американского производства, крышка одной из которых сегодня находится в данном музее.

Ранее военные экологи ВВО очистили остров в Охотском море от крупногабаритного мусора.