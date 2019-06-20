Суда обеспечения Северного флота начали проход Панамского канала

Танкер «Кама», судно МТО «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер» приступили к проходу через Панамский канал. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Средний морской танкер "Кама" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" из состава отряда кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода, приступили к проходу Панамского канала», - говорится в сообщении.

Сообщается, что время прохода корабля по каналу, соединяющему Тихий и Атлантический океан, составляет девять часов. Уже сегодня все участники отряда российских кораблей окажутся в акватории Атлантики - в Карибском море.

Напомним, что ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», стоящий во главе отряда кораблей Северного флота, первым совершил проход Панамским каналом и уже сейчас стоит «на якоре» в акватории Карибского моря.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.