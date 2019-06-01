До автоматизма: лучшие кадры учений «Кумжа» Северного флота

Северный флот РФ сегодня, 1 июня, отмечает день рождения. Ему исполняется 286 лет.

Он ведет свою историю от небольшой эскадры, созданной для защиты торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского залива. Но настоящее боевое крещение североморцы приняли в 1939 году во время советско-финской войны, когда были захвачены два важнейших вражеских порта.

Сегодня Северный флот является одним из крупнейших: в его составе сухопутный корпус, береговые войска, армия ВВС и ПВО и современная инфраструктура на архипелагах в Арктике. И все это не считая кораблей и подводных лодок, которых больше 80, причем половина из них - субмарины.

Корабли Северного флота занимают свои места в кильватерном строю - идут друг за другом. Следуя тактике современной войны на море, «противник» будет стремиться уничтожить их еще на выходе из базы. Поэтому первыми в строю идут минные тральщики, обеспечивая безопасный проход кораблей в район учений.

Как только они выходят в заданный район, в небе появляется бомбардировщик условного «противника». Действия экипажей отработаны до автоматизма: группировка Северного флота наносит удар за ударом по парашютным мишеням, выставленным Су-24. Артиллерия, ракеты, стрелковое оружие и корабли Северного флота просто не оставляют «неприятелю» ни единого шанса.

После отражения воздушной атаки силы флота принимаются за поиск «вражеской» подводной лодки. Обнаружить субмарину «противника» помогает авиация: самолет Ил-38 в паре с противолодочным вертолетом КА-27 определяют местонахождения условного «врага», после чего «Маршал Устинов» уничтожает его, применяя противолодочное вооружение.

По словам командира ракетного крейсера «Маршал Устинов» Владимира Кузьмина, участие корабля в данном мероприятии является очень ответственной задачей.

«Экипаж прошел весь курс подготовки, все действия отработаны на тренировках и учениях. И основная цель корабля - показать высокую морскую культуру, хорошую морскую практику и боевые возможности Северного флота», - подчеркнул он.

Ежегодное учение разнородных сил Северного флота «Кумжа» является своеобразной практикой для слушателей Военной академии Генерального штаба. Здесь повышают свою квалификацию офицеры и генералы со всей страны. Совсем недавно они сдавали теоретические экзамены по этой теме, а теперь могут воочию наблюдать за практическими действиями соединения.

Как отметил начальник управления боевой подготовки Северного флота Степан Кельбас, учения прошли на высоком уровне.

«Все поставленные задачи достигнуты, отработаны все заявленные эпизоды, выполнен ряд боевых упражнений. Оценка - отлично», - заключил он.

Практические стрельбы, поиск мин и запутывание «противника» скоро предстоит отработать слушателям Военной академии Генштаба лично на местах, куда они отправятся управлять соединениями и объединениями разных родов войск.