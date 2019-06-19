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Валерий Герасимов провел встречу с начальником ГПУ армии Вьетнама

Ян Брацкий
18:48 19.06.2019
Главной темой встречи стало наращивание партнерства в военной и военно-технической сферах.
Валерий Герасимов провел встречу с начальником ГПУ армии Вьетнама
© Фото: МО РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу с руководителем Главного политического управления Вьетнамской народной армии Лыонгом Кыонгом.

На встрече были затронуты вопросы дальнейшего наращивания взаимодействия в военной и военно-технической сферах.

Герасимов высоко оценил существующий уровень взаимодействия и назвал Вьетнам проверенным партнером, отношения с которым носят особый, доверительный характер.

«Военное и военно-техническое сотрудничество остаются важнейшими элементами всеобъемлющего стратегического партнерства, которые за последнее время заметно активизировались», - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

По словам военачальника, первостепенное значение придается реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в мае текущего года в Москве встреч президента РФ Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Как отметил Валерий Герасимов, визит вьетнамского коллеги в Россию проходит в ключевой период для двусторонних отношений двух стран.

«Он обусловлен проводимым годом Вьетнама в России и России во Вьетнаме. Торжественная церемония открытия "перекрестных годов" с участием глав правительств двух стран состоялась в Москве 22 мая 2019 года», - напомнил Герасимов.

Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии Лыонг Кыонг отметил в ходе беседы, что основная цель его визита в Москву - дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Россией именно в военной и военно-технической сферах.

Помимо этого, высокопоставленный гость намерен наладить рабочее взаимодействие с недавно созданным в РФ Главным военно-политическим управлением ВС.

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