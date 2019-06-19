Небесный «Витязь»: Шойгу заявил о завершении разработки ЗРС С-350

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о завершении разработки новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь».

Выступая в ходе заседания коллегии министерства обороны по вопросам реализации государственного оборонного заказа, глава ведомства особо подчеркнул повышенные огневые возможности ЗРС.

«В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями», - заявил в ходе заседания Шойгу.

Ракетная система С-350 «Витязь» является новейшим боевым комплексом противовоздушной обороны и призвана заменить в войсках С-300В.

Комплекс способен гарантированно уничтожать все виды существующих и перспективных воздушных целей, включая малозаметные объекты и ударные беспилотники вероятного противника.

Отдельно стоит отметить, что ЗРС может работать как в автономном режиме так и в составе группировок ПВО.

Воздушные цели поражаются на дальности до 60 и высотах до 30 километров. При этом, поражаемые целей могут развивать скорость до 4800 метров в секунду.

ЗРС С-350 «Витязь» способна развернуться и прийти в боевой положение за пять минут.