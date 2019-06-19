Шойгу объявил о появлении в структуре ВКС двух новых единиц
До конца года планируется завершить строительство почти 700 зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС.
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До конца текущего года в структуре ВКС России будут сформированы управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.
Министр отметил, что за последние полтора года в ВКС России проведено 37 организационных мероприятий, а также сформировано 20 воинских частей и подразделений.
Шойгу также сообщил, что противоракетная обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году.
Также министр отметил, что создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено в 2021 году.