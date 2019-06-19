Салют на эсминце и вручение кортиков: как пройдет выпуск морских офицеров в Кронштадте

Начальник ВУНЦ ВМФ РФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Владимир Касатонов рассказал, как пройдет выпускной у молодых морских офицеров.

Так, по его словам, торжественная церемония начнется 21 июля в полдень на Якорной площади Кронштадта.

«Ее откроют три выстрела из салютного орудия эсминца "Беспокойный" и колокольный звон Никольского ставропигиального Морского собора. Офицерам торжественно вручат кортики, погоны и дипломы об окончании высших военно-морских образовательных учреждений», - сказал Касатонов.

Кроме того, в этот день для всех жителей и гостей города будет развернута выставка морского вооружения и техники, а Александр Розенбаум выступит с концертом.

Ранее в институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Пушкине состоялся выпуск мичманов.