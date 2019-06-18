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«Дорога памяти»: воронежцы передали парку «Патриот» 400 фотографий фронтовиков и тружеников тыла

Алексей Савелов
09:19 18.06.2019
Материалы в ближайшее время оцифруют, и они станут частью огромной экспозиции обо всех участниках Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» историко-мемориальный комплекс  в подмосковном парке «Патриот» пополнится уникальными экспонатами. Так, накануне сотрудники военного комиссариата Воронежской области передали свыше 400 личных карточек и фотографий фронтовиков, и ветеранов труда и тыла.

В ближайшее время бумаги оцифруют, и они станут частью огромной экспозиции обо всех участниках войны. Постоянная экспозиция расположится рядом со строящимся главным храмом Вооруженных сил России. 

Закончить работу не только над выставкой, но и над храмовым комплексом специалисты планируют ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте Министерства обороны России работает раздел «Дорога памяти», где каждый желающий может разместить фотографии и биографическую информацию о своих родственниках, участвовавших в Войне, на фронте или в тылу. После проверки пользователь получит письмо со ссылкой на новую запись с прикрепленными материалами.

При отсутствии доступа к Сети сведения о родственниках также можно направить через ближайший военный комиссариат. Кроме того, работает почтовая пересылка по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

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