«Дорога памяти»: воронежцы передали парку «Патриот» 400 фотографий фронтовиков и тружеников тыла

В рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» историко-мемориальный комплекс в подмосковном парке «Патриот» пополнится уникальными экспонатами. Так, накануне сотрудники военного комиссариата Воронежской области передали свыше 400 личных карточек и фотографий фронтовиков, и ветеранов труда и тыла.

В ближайшее время бумаги оцифруют, и они станут частью огромной экспозиции обо всех участниках войны. Постоянная экспозиция расположится рядом со строящимся главным храмом Вооруженных сил России.

Закончить работу не только над выставкой, но и над храмовым комплексом специалисты планируют ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте Министерства обороны России работает раздел «Дорога памяти», где каждый желающий может разместить фотографии и биографическую информацию о своих родственниках, участвовавших в Войне, на фронте или в тылу. После проверки пользователь получит письмо со ссылкой на новую запись с прикрепленными материалами.

При отсутствии доступа к Сети сведения о родственниках также можно направить через ближайший военный комиссариат. Кроме того, работает почтовая пересылка по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти».