На учениях «Славянское братство» военнослужащие форсировали реку и блокировали группу «террористов»

В ходе совместных учений «Славянское братство» военнослужащие России, Сербии и Белоруссии преодолели водную преграду под Белградом.

После пересечения Дуная и высадки на берег сводному батальону предстоит блокировать группу вооруженных бандитов. Вместе с военнослужащими реку форсировали четыре гусеничных транспортера и военные автомобили. Их перевозят на пароме.

В ближайшие дни на противоположный берег перебросят более 20 единиц техники. В учениях, которые продлятся до 27 июня, задействованы 600 человек.

Российско-сербско-белорусские учения десантников «Славянское братство - 2019» стартовали 14 июня. В этом году союзные маневры проходят в пятый раз. Впервые такие учения в 2015 году проводила Россия.