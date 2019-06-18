Подготовку «Грачей» к боевому вылету покажут на форуме «Армия-2019»

На авиакластере форума «Армия-2019» на подмосковном аэродроме «Кубинка» зрители смогут увидеть подготовку экипажей российских самолетов Су-24 и Су-25 к боевому вылету.

Как сообщили в компании «Международные конгрессы и выставки», которая организует авиационную экспозицию форума, на аэродроме подобная демонстрация будет проведена в рамках работу созданной этом году площадке «Хмеймим», на которой зрители форума смогут увидеть то, как служит персонал российской авиабазы в Сирии.

«На площадке "Хмеймим" из авиации будут Су-24 и Су-25, потому что будет демонстрация подготовки их к боевому вылету: обслуживания, подвеска вооружения, в темпе, предусмотренном условиями боевых действий. То есть покажут, как быстро можно отправить самолет на новое задание после возвращения на базу», - сообщили в компании.

Отмечается также. что посетители форума смогут также увидеть систему ПВО российской авиабазы в Сирии, в том числе знаменитые комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Кроме того, в статической экспозиции площадки будут представлены беспилотники, применяемые в Сирии, такие как «Элерон», «Форпост», «Орлан-10» и другие.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».