«Культпоход» для семей военных: в Хакасии презентовали уникальный спецпроект Минобороны РФ

Уникальный проект для военных под названием «Культпоход» представили в Сибири. Так, в Хакасии известные артисты, актеры и телеведущие будут встречаться с военнослужащими и членами их семей и давать им мастер-классы по различным темам досуга.

«В первом мероприятии акции приняли участие художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, певец Владимир Левкин, управляющий вице-президент Российского книжного союза и знаменитый охотник Леонид Палько, певица Юлия Беретта и другие», - говорится в сообщении военного ведомства.

Культурные площадки были развернуты на территории железнодорожной бригады в столице Хакасии - Абакане.

Помимо этого, в рамках акции 30 абаканских школьников в торжественной обстановке стали Юнармейцами.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о новом спецпроекте ведомства.