Парад оборонных инноваций: чем удивит юбилейный МВТФ «Армия-2019»

До форума «Армия-2019» осталось несколько дней. Мероприятие стартует 25 июня и продлится шесть дней. Юбилейный МВТФ «Армия-2019» обещает стать парадом оборонных инноваций. По данным Минобороны России, всего на Форуме будут выставлены 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались.

Какие именно новинки будут показаны на Форуме - выяснил еженедельник «Звезда».

Военные эксперты ожидают появления на Форуме глубоко модернизированного ЗРПК «Панцирь-СМ», ЗРС «Витязь», новейшей САУ «Лотос» и самоходного миномета «Дрок».

Крупнейшим участником МВТФ «Армия-2019» станет российское военное ведомств, которое представит экспозицию «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».

На аэродроме Кубинка при участии Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и акционерного общества «Вертолеты России» будет выставлена экспозиция современных образцов летательных аппаратов и авиационного вооружения.

Свою технику на Форуме продемонстрируют виды и рода войск ВС РФ. Так, инженеры представят более инженерную разведывательную машину ИРМ, а войска РХБ защиты покажут новейшую специальную машину разведки РХМ-8.

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