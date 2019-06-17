Спецназ России и Японии освободили судно от «пиратов»: кадры маневров

Подразделения ВМФ РФ и Морских сил самообороны Японии провели совместные антитеррористические учения в акватории Японского моря.

По легенде маневров, рыбаки обнаружили в море спасательные плоты. Экипаж поискового вертолета, поднятого с борта противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», уточняет координаты.

Вызванная помощь оперативно поднимает пострадавших на борт. От них стало известно, что они - сбежавшие члены экипажа с корабля, захваченного бандитами.

Реагирование быстрое: в дело вступает российский и японский спецназ. Российская досмотровая группа военной полиции морской пехоты специально экипирована для освобождения судов, захваченных террористами.

Старший лейтенант Владимир пирогов прибыл во Владивосток после Рязанского училища ВДВ. Когда в бригаде создали военную полицию - стал командиром взвода.

«Между нами налажено четкое взаимодействие на английском языке, так как он является международным. Довольно уверенно понимаем друг друга. Волна довольно-таки сильная, дождь, но нам они не мешают», - рассказал Владимир Пирогов, командир взвода военной полиции 155 бригады морской пехоты.

Всего в учениях принимают участие пять военных кораблей: «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Виноградов», суда обеспечения и, конечно, японский эсминец «Сицзунами». Название корабля означает в переводе «падающая волна». Именно волны и дождь сопровождали моряков в течение всего дня.

«Обе стороны показывают хорошие результаты, несмотря на сложные метеоусловия. Хотелось бы поставить нашим партнерам твердую "пятерку"», - сообщил Дмитрий Тихомиров, командир большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

После завершения учений, корабли обеспечения вернулись к выполнению своих рабочих задач, а «Адмирал Пантелеев», проводил японский эсминец «Сидзунами» до территориальных вод России.