Воздушный бой на сверхзвуке: кадры полетов Су-27СМ3 и Су-30М2 над Кавказом

Летчики Краснодарского авиаполка провели учения в горах Кавказа, при которых совершили целый ряд элементов боевой подготовки. Кадры маневров опубликовали в Минобороны РФ.

На них видно, как летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, показав элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высотах до 100 метров и приемы воздушного боя на «сверхзвуке».

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Подробнее о самолете читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».