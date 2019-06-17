Воздушный бой на сверхзвуке: кадры полетов Су-27СМ3 и Су-30М2 над Кавказом
Летчики Краснодарского авиаполка отработали элементы сложного пилотажа, а также выполнили маневрирование на сверхнизких высотах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Летчики Краснодарского авиаполка провели учения в горах Кавказа, при которых совершили целый ряд элементов боевой подготовки. Кадры маневров опубликовали в Минобороны РФ.
На них видно, как летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, показав элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высотах до 100 метров и приемы воздушного боя на «сверхзвуке».
Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.
Подробнее о самолете читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».