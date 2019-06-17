Российский военный врач рассказал о самой сложной операции, которую провел в Сирии

Российский военный врач майор Александр Данилов рассказал, какой случай в его практике ему наиболее запомнился.

Так, по его словам, это произошло во время командировки в Сирию. Тогда тяжелораненого сирийца доставили из-под Пальмиры с осколком минометного снаряда в шее.

«У пострадавшего - серьезное ранение шейного отдела позвоночника. Уровень сознания - умеренное оглушение. Мужчина практически обездвижен. Характер минно-взрывного ранения говорил сам за себя: любое промедление чревато летальным исходом. Оперативная рентгенография показала критическую степень повреждения жизненно важного участка», - сообщил он.

Для спасения человека требовался врач особой специализации - нейрохирург. В составе российской группировки войск был всего лишь один специалист данного профиля.

Однако, раненому повезло: осколок, проникнув в переднюю поверхность шеи, достиг уровня второго шейного позвонка, вызвал перелом его дужки и ушиб спинного мозга, стремительно развивающийся отек, но не повредил крупные сосуды шеи.

Врач приступил к трех с половиной часовой операции.

«В тот момент я переживал за то, чтобы в ходе операции на фоне отека мягких тканей и кровотечения из мелких сосудов не задеть ни крупные сосуды, ни нервные сплетения», - признался врач.

Однако, все обошлось: двух с половиной сантиметровый осколок был успешно извлечен из раненого.