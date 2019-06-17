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ВКС России получили новейшие МиГ-35

Виталий Акиньшин
19:30 17.06.2019
При изготовлении фюзеляжа истребителя были использованы композитные материалы, которые позволили вывести технические возможности самолета на принципиально новый уровень.
© Видео: ТРК Звезда

Воздушно-космические силы России получили первые новейшие истребители МиГ-35. Об этом рассказал генеральный директор Российской корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

По контракту с Минобороны, шесть самолетов должны быть переданы до 2023-го года, но уже сейчас военные приняли две боевые машины, а до конца года ожидается поставка еще четырех.

Новейший истребитель способен сбрасывать скорость практически до ноля и мгновенно набирать высоту.

Такие летные и боевые качества недосягаемы для большинства самых известных истребителей мира.

«Самолет слушается руки летчика, но он и сам принимает решение, какое отклонение направляющих поверхностей ему необходимо. Можно сказать, что истребитель очень сильно помогает, в отличие от предыдущего поколения самолетов, выполнять боевую задачу», - поделился своими впечатлениями летчик испытатель второго класса Аркадий Губанов.

На стапелях Луховицкого авиационного завода сейчас собирают сразу несколько машин для нужд министерства обороны.

Это уже не просто истребитель, а настоящий многофункциональный авиационный комплекс, способный отвоевывать у противника воздушное пространство и наносить удары по целям на земле.

«На данном самолете усиленный каркас, мы получили увеличенную площадь крыла, которое позволяет создавать большую подъемную силу. Восемь точек подвески имеется на этом самолете, которые позволяют размещать дополнительное вооружение. Установлены новые топливные баки, которые увеличивают дальность полета», - рассказал начальник производства агрегатной сборки Денис Белов.

Всех этих параметров удалось добиться благодаря применению композитных материалов. Каждая деталь, при такой сборке, выкладывается слой за слоем.

Затем в печи слои спекаются в прочнейший однородный фрагмент будущей боевой машины.

«Полимерный композиционный материал служит, в первую очередь, для облегчения конструкции самолета. При этом сохраняя все прочностные характеристики. Тем самым, мы увеличиваем тяговооруженность. Соответственно можем брать больше полезной нагрузки», - объясняет смысл новаций начальник цеха полимерных композиционных деталей и агрегатов Григорий Александрович.

Облегченный фюзеляж, при мощных новейших двигателях, позволил МиГ-35 брать свыше шести тонн подвесного вооружения.

В арсенале боевой машины все типы современных российских управляемых и неуправляемых ракет и бомб.

Первая партия многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35 уже передана министерству обороны России.

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