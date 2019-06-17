Захват и уничтожение базы «террористов»: как проходят первые тренировки в рамках «Славянского братства-2019»
Учение проходит на базе сербских ССО Панчево с 14 по 27 июня.
© Видео: ТРК "Звезда"
Российские, сербские и белорусские военнослужащие провели совместные тренировки в рамках учений «Славянское братство-2019». Всего в маневрах принимают участие 600 человек.
Сводный батальон отработал захват и уничтожение базы террористов. А гранатометчики успешно поразили все цели.
В ближайшие дни военнослужащим предстоит провести десантирование в лагерь условного противника на парашютах.
Учение «Славянское братство-2019» стартовало 14 июня. Торжественное открытие состоялось на базе специальной бригады армии Сербии в Панчево.
Такого рода учения проводятся пятый год подряд. Завершится «Славянское братство-2019» 27 июня.