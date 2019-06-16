Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео
Дозаправка в воздухе - важный элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, подчеркнули в Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны.
Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
Как подчернкули в Минобороны, дозаправка в воздухе происходила на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между истребителями и воздушным танкером Ил-78.
Дозаправка в воздухе - важный элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, она позволяет увеличить радиус боевого действия, чтобы выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.