Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны.

Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.

Как подчернкули в Минобороны, дозаправка в воздухе происходила на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между истребителями и воздушным танкером Ил-78.

Дозаправка в воздухе - важный элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, она позволяет увеличить радиус боевого действия, чтобы выполнять задачи на большом удалении от мест базирования самолетов.