Расчеты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов.

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне стартовавшего в воскресенье 9 июня с.г. в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.