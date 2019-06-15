Свыше тысячи военных прибыли на учения «Славянское братство»

Более тысячи военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии принимают участие в международных учениях «Славянское братство-2019». Торжественное открытие состоялось на военной базе в сербском городе Панчево.

Маневры будут проходить на нескольких полигонах. Первый этап - подготовительный. Военнослужащие отработают взаимодействие при проведении контртеррористических операций, воздушно-десантную и огневую подготовку. На аэродроме Ковин, недалеко от Белграда, пройдут показательные выступления и выставка оружия. Активная фаза учений стартует через неделю и продлится три дня.

«В ходе учений военнослужащим предстоит десантирование парашютным способом для захвата аэродрома условного противника, блокирование противника, ведение маневренных действий, боевая стрельба на двух полигонах», - рассказал Виктор Бабиков, командир 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, расположенной в Пскове.

Международные учения «Славянское братство» проводятся уже в пятый раз. В этом году они стартовали 14 июня, когда прошло торжественное построение прибывших в Сербию воинских контингентов, а также подъем флагов стран-участников, парад военных и техники.