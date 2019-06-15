Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища с окончанием учебного заведения. Генерал армии отметил, что училище за пять лет работы заслужило авторитет на как региональном, так и на всероссийском уровне.

«Быстро пролетело время, и сегодня наступил волнительный для всех нас день, училище дает путевку в жизнь первому выпуску воспитанников», - сказал в обращении к выпускникам по видеоконференцсвязи российский министр.

Шойгу также отметил, что за время учебы кадеты получили хороший образовательный задел, приобрели надежных друзей и научились преодолевать различные сложности. Это, по мнению генерала армии, во многом заслуга педагогов и воспитателей.

«Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам», - добавил генерал армии.

Министр обороны выразил уверенность, что выпускники училища продолжат свое обучение и реализуют творческий потенциал на благо родной Тувы и всей России.

Замминистра обороны РФ Николай Панков, в свою очередь, пообещал, что учебно-материальная база кадетского училища, ставшего одним из ведущих учебных заведений страны, будет совершенствоваться.