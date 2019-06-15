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«Славянское братство» с участием военных из РФ и Белоруссии стартовало в Сербии

Василиса Морозова
05:48 15.06.2019
Совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2019» стартовали 14 июня на базе ВС Сербии в Панчево.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Минобороны России

Международные тактические учения «Славянское братство» по отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом начались в сербском городе Панчево.

В них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии. Торжественное построение прибывших в Сербию воинских контингентов, а также подъем флагов стран-участников, парад военных и техники прошел 14 июня.

«На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019"», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры будут проходить на нескольких полигонах поэтапно. Первая фаза будет отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике. В ходе активной фазы учений отработанные навыки будут закреплены. В нее войдут учебные стрельбы и десантирование.

На аэродроме Ковин в 50 км от Белграда 24 июня проведут показательные выступления, а также выставка оружия. Учения завершатся 27 июня.

В маневрах принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, 750 сербских военнослужащих и 60 белорусских десантников.

Ранее сообщалось, что военные Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой отправились в Сербию для участия в сербско-белорусско-российском учении.

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