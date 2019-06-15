Юнармейцы и военные ЮВО приняли участие в соревнованиях по летнему биатлону

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) состоялись массовые соревнования по летнему биатлону на кубок командующего войсками ЮВО, сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Вадим Астафьев.

В состязаниях приняли участие сборные команды около ста соединений и воинских частей ЮВО и команды юнармейских отрядов 14-ти субъектов РФ в зоне ответственности военного округа. На старт вышло более тысячи участников.

© Минобороны России

Соревнования проводились в формате эстафетной гонки в три этапа. Участники преодолели беговую дистанцию 500 м по пересеченной местности с малокалиберной винтовкой марки БИ7-2 за спиной, специально предназначенной для соревнований по биатлону.

На финише военнослужащие и юные спортсмены выполнили комплекс стрелковых упражнений из положения лежа по воздушным мишеням из шаров диаметром 15 см на удалении 50 м.

© Минобороны России

Командованием ЮВО были отмечены высокие физические показатели и готовность воинских подразделений к выполнению задач любой сложности. Лучшие команды и спортсмены-юнармейцы были отмечены военным руководством, награждены кубками и грамотами.