«Сарекс-2019»: российско-японское учение стартовало в заливе Петра Великого

Японский эскадренный эсминец Морских сил самообороны (МССО) «Судзунами», гостивший во Владивостоке с 10 июня, покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого. Там совместно с кораблями ВМФ России ему предстоит участвовать в учениях по поиску и спасению на море «Сарекс-2019», детали которого обсуждались в ходе пребывания в России.

Японские моряки находились с неофициальным визитом в столице Приморского края пять дней. В ходе него у них состоялась встреча с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем. Кроме того, они провели товарищеские матчи по пинг-понгу с российскими моряками, а также познакомились с историческими и памятными местами Владивостока.

Напомним, во Владивостоке японским морякам оказали торжественный прием. На берегу их встречал военный оркестр, который исполнил государственные гимны Российской Федерации и Японии. А девушки в русских национальных костюмах по традиции преподнесли экипажу «Судзунами» хлеб-соль.