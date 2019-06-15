Уникальный автодром появился на базе Военной академии МТО под Петербургом

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыл новые учебно-производственные мастерские, учебный корпус, а также площадку «Автодром №1» Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева.

Площадка размером 3650 кв. метров оборудована средствами организации дорожного движения: дорожными знаками, дорожной разметкой и светофорами в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Продольный и поперечный уклон участков площадки автодрома, используемых для выполнения учебных заданий, обеспечивает водоотвод с поверхности и дальнейший сток воды в дренажные канавы.

Уникальность данной площадки заключается в том, что она является единственной автоматизированной площадкой первоначального обучения вождению транспортных средств в Санкт-Петербургском гарнизоне и полностью соответствует требованиям Приказа Минобрнауки 2013 года.

Данная площадка позволяет проводить весь спектр практических занятий с курсантами академии по соответствующим дисциплинам «Вождение машин» и «Автомобильная подготовка» в любое время года, а также использовать ее в период сдачи экзаменов на право управления транспортных средств с привлечением представителей ГИБДД.

«Предстоит еще много сделать, до конца текущего года завершить вторую площадку автодрома, а потом лицензировать обе площадки для обучения курсантов вождению автомобилей категории "В" и "С"», - отметил Булгаков.

По его словам, с 1 сентября 2020 года начнется подготовка офицеров для военно-автомобильной инспекции, для этого необходимо «разработать квалификационные требования, учебные планы, программы и все учебно-методические комплексы, создать стационарную и полевую учебно-материальные базы».

В сообщении пресс-службы Минобороны также говорится, что Булгаков осмотрел учебные места «Пункт маневренного базирования сил флота» и «Оборона морского побережья».

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыл памятник военным строителям на базе Военной академии МТО в Ленобласти.