Булгаков открыл памятник военным строителям на базе Военной академии МТО

В поселке Приветнинское Ленобласти на учебной базе Военного инженерно-технического института академии МТО прошло торжественное открытие памятника военным строителям. Этот памятник является данью глубокого уважения всем тем военным строителям - выпускникам Высшего военного инженерно-технического Краснознаменного училища (ныне - ВИ(ИТ) ВА МТО), кто восстанавливал разрушенные захватчиками города и села, обустраивал гарнизоны, создавал ракетно-ядерный щит Родины, покорял космос.

Место для установки памятника было выбрано не случайно. База обеспечения учебного процесса Военной академии МТО - это главная площадка формирования практических навыков будущих военных строителей, где выросло не одно поколение специалистов высочайшего уровня.

Монумент станет своеобразным назиданием современным военнослужащим ВИ(ИТ), символом славы ушедшим поколениям выпускников вуза, которые проявили свою самоотверженность и героизм в годы Великой Отечественной войны. Российские выпускники-строители активно участвовали в устранении последствий крупнейших техногенных аварий, стихийных бедствий. На сегодняшний день выпускники вуза успешно решают задачи по укреплению обороноспособности РФ.

Новые здания Военного института в Ленобласти 14 июня открыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он поздравил преподавателей, курсантов и слушателей инженерно-технического института с 80-летием ВУЗа и вручил им награды и медали.