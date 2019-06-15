В Санкт-Петербурге состоялся выпуск более 750 офицеров, курсантов и кадет

Торжественная церемония выпуска слушателей и курсантов Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, Военного инженерно-технического института, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений и Санкт-Петербургского кадетского корпуса прошла на Соборной площади Санкт-Петербурга.

Более 750 офицеров, слушателей и кадет получили дипломы и нагрудные знаки об окончании учебных заведений. В церемонии выпуска офицеров приняли участие замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, руководство и ветераны служб МТО.

«Вы завершаете учебу, когда вся страна уже готовится к торжественной встрече в следующем году 75-летия Великой Победы - беспримерного подвига нашей армии и всего народа! Будьте же всегда достойны ратных свершений тех, кто защитил Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения», – заявил Булгаков.

По итогам учебы в академии только в вузах Санкт-Петербурга 112 выпускников заслужили диплом с отличием. А шесть офицеров удостоены золотых медалей.

«В войсках от вас ждут реального и полноценного результата! Результата, достойного выпускника академии имени Хрулева. Твердо убежден, что ваш авторитет в войсках будет напрямую зависеть от полученных здесь знаний, от профессионального отношения к службе, и, в конечном итоге, от преданности нашей профессии», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Отдельно замминистра отметил успехи выпускников Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Семеро из них удостоены медалей.

«"За особые успехи в учении" 35 награждены золотым знаком ГТО, 20 - стали спортсменами разрядниками».

В подготовке специалистов в военных вузах МТО активно применяется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, добавил Булгаков.

Он отметил, что очень большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники.

«В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО соответствуют современным требованиям и способны успешно решать стоящие перед службами МТО задачи», - сказал замминистра.

Военная академия МТО ведет свою историю с 31 марта 1900 года от Интендантского курса, образованного указом императора Николая II. В академии реализуется многоуровневая система подготовки специалистов МТО по 241 специальности.

В текущем году научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах.