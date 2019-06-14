«Азарт» и «Элерон»: курсанты ДВОКУ впервые применили новейшие беспилотники
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского курсанты старших курсов завершили сдачу выпускных государственных экзаменов и защиту дипломов.
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Выпускники ДВОКУ впервые активно применяли данные с разведывательных беспилотных летательных аппаратов при решении задач на организацию боя и ведение тактических действий.
Курсанты управляли подразделением на тактическом поле с применением боевых машин и боевой стрельбы из стрелкового оружия. В управлении боем применялись современные средства связи шестого поколения «Азарт».
Задействован был и беспилотный летательный аппарат Элерон-3СВ. Скоро стены училища покинут командиры взводов морской пехоты и прапорщики, прошедшие обучение по программе среднего профессионального образования.