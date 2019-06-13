Виртуозное вождение огромных «Ярсов»: как военные водители сдают экзамен

В 161-й школе техников РВСН, расположенной на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, завершается аттестация механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений РВСН с подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Аттестация представляет собой сдачу теоретического экзамена и контрольных упражнений на специальном автодроме. Техники сдают вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий за определенное количество времени. Главными критериями в ходе проведения экзамена будет проверка знаний технических характеристик комплексов, их обслуживание, а также скорость и точность вождения.

Представители госкомиссии из числа офицеров Командования РВСН проверят уровень подготовленности нынешнего выпуска и организуют проверку всего учебного процесса.

По окончанию экзаменов выпускники школы, сдавшие экзамены по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», получат дипломы с присвоением воинского звания «прапорщик».

Наряду с развитой учебно-материальной базой учебных аудиторий, для проведения практических занятий по вождению в школе имеется автодром, оборудованный специальными элементами для выполнения учебных упражнений, кроме того, имеются современные тренажеры по вождению для подготовки механиков-водителей многоосных колесных шасси МАЗ-543, МАЗ-7917, МЗКТ-79221 («Тополь-М» и «Ярс»).

Только 161-я школа техников готовит механиков-водителей многоосных шасси для ПГРК «Тополь-М» и «Ярс». Ежегодно из ее стен выпускается более 2000 специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.