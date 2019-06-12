Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры

На Соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялся торжественный выпуск офицеров Военного института физической культуры. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили 104 офицерам. Этот выпуск стал 135-м в истории института.

Выпускники простились с боевым знаменем и произнесли клятву на верность Родине. В строю стоят подготовленные специалисты международного класса - мастера и кандидаты в мастера спорта. В ходе обучения они отстаивали честь вуза на международных военных играх и чемпионатах, многие из них завоевывали призовые места.

В торжественной церемонии принял участие замглавы Министерства обороны РФ Николай Панков.

«Двадцать два выпускника закончили институт с отличием, 11 из них удостоены медали "За отличное окончание военного ВУЗа". Восемьдесят пять выпускников награждены медалями Минобороны России за воинскую доблесть, укрепление боевого содружества, за отличие в соревнованиях», - отметил он.

Военный институт физической культуры является старейшим вузом России. В 1909 году в Санкт-Петербурге была основана главная гимнастическо-фехтовальная школа. На протяжении многих лет учебное заведение реорганизовывалось и в итоге преобразилось в Военный институт физической культуры.