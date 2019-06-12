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Замминистра обороны открыл самый большой в РФ искусственный танковый вододром

Татьяна Полуказакова
18:18 12.06.2019
Военнослужащие смогут отрабатывать с его помощью форсирование водных преград, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.
Замминистра обороны открыл самый большой в РФ искусственный танковый вододром
© Фото: Минобороны

В Омском автобронетанковом инженерном институте открылся самый большой в России искусственный танковый вододром. Он позволит военным выполнять ряд уникальные заданий, в том числе эвакуацию при затоплении боевой машины. В открытии вододрома принял участие заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде», - отметил Булгаков.

Вододром в Омском автобронетанковом инженерном институте - это первый в России искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - 5 метров. Военнослужащие смогут отрабатывать на нем форсирование водных преград, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.

В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт отметит 80-летие. Сейчас он является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Учебно-материальная база института включает в себя комплекс вооружения и военной техники, учебно-лабораторной, тренажерной и полевой базы, учебных аудиторий, спецклассов, кабинетов и лабораторий. Здесь готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.

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