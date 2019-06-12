Крылатые войска: десантники ЮВО освоили современный парашют «Арбалет»

В Ростовской области десантники испытали новейшую парашютную систему «Арбалет».

После открытия парашюта десантник самостоятельно​ регулирует скорость, направление полета и может приземлиться в заданной точке на расстоянии до десяти километров. Специальная прямоугольная форма купола обеспечивает безопасное приземление точно в цель даже при сильном ветре.

На счету каждого из бойцов - более полусотни прыжков с парашютом. Каждый элемент сначала тщательно был отработан на земле. Парашютные системы Д06 и Д-10 позволяют не только быстро приземлиться и остаться незамеченным противником благодаря небольшой площади купола, но и нести с собой необходимое снаряжение.

А на земле десантников ждут уже новые задачи: скрытно пробраться в тыл условного противника и неожиданно атаковать его.