В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

«С этого года мы постепенно будем внедрять систему "Авангард" на территории парка "Патриот", где будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере», - сказал он.

По словам замминистра, в течение учебного года юноши-старшеклассники будут приезжать в «Авангард» на неделю с целью прохождения учебных сборов по основам военной службы.

Как уточнил Картаполов, во время каникул для школьников, начиная с 10 летнего возраста, будут проводить тематические военно-патриотические смены, знакомящие молодежь со спецификой разных войск ВС РФ: каждый ребенок в течение​ 12-ти дней сможет почувствовать себя танкистом, моряком, летчиком или десантником. Для этого в центре установят современные интерактивные тренажеры и симуляторы.

Аббревиатура «АВАНГАРД» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор. Инициативу создания центра поддержал президент России Владимир Путин.