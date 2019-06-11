Воздушный бой на МиГ-29: летчики Северного флота выполнили первые летние тренировки
Перед летчиками стояла задача «уйти» от атаки, «перехватить» инициативу и «поразить» предполагаемую цель.
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Пилоты корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили первые летние тренировочные полеты в Мурманской области.
Экипажи истребителей МиГ-29 успешно отработали «бой» в небе над Кольским полуостровом.
Летчики должны были «уйти» от атаки и, «перехватив» инициативу, «поразить» самолет предполагаемого противника.
В ходе учений экипажи отработали также слетанность в боевых порядках и выполнили фигуры сложного пилотажа на разных высотах и скоростях.