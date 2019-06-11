Десантирование с Ми-8: девушки-курсанты Краснодарского училища приступили к сдаче зачетов
За месяц до сдачи зачетов курсанты отработали порядок действий при десантировании на специализированном тренажерном комплексе.
© Фото: Минобороны РФ
Девушки-курсанты Краснодарского авиационного училища им. А.К. Серова приступили к сдаче первых зачетов на допуск к полетам.
Подготовка к выполнению упражнений велась на специализированном тренажерном комплексе на протяжении месяца.
Будущие летчицы выполнили практическое десантирование с Ми-8, имитируя аварийное покидание вертолета. Девушки выполнили прыжки с парашютом с высоты более 800 метров.
Как рассказали в Минобороны РФ, с упражнениями справились все 16 курсантов первого набора.