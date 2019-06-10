Континентальные перелеты с преодолением воздушных ям: стартовали учения авиации ЗВО

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к учениям. В их ходе истребители Су-34, Миг-31БМ, Су-24МР отработают дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС РФ.

Как рассказали в пресс-службе военного округа, всего будет выполнено свыше 180 подходов воздушных бортов ЗВО за суммарные 24 часа. Испытания будут проходить в условиях, максимально приближенных к тряске от воздушных ям.

К отработке сложного элемента привлекут до 15 самолетов. При этом отмечается, что дозаправку в воздухе проведут не только днем, но и ночью. Во время тренировки планируется дозаправить самолеты и одиночно, и в составе пары.

Дозаправка в воздухе - один из самых сложных видов летной подготовки. На высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 км/ч пилоты приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, после чего следят, чтобы дистанция была выдержана до полной перекачки топлива.