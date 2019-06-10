Су-35 и МиГ-31 уничтожили «противника» ракетами «воздух-воздух» в Приморье

В Приморье прошли учения сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ. В их ходе экипажи самолетов провели пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух».

Как рассказали в пресс-службе ВВО, Су-35С и МиГ-31БМ «вторглись» в пространство «противника» и нанесли удар по стратегическим важным целям, в том числе и энергетическим. Кроме того, летчики также успешно «отразили» авиаудары. Всего были выполнены пуски более 20 ракет.

Отмечается, что экипажи отработали наступательный и оборонительный воздушные бои, вместе с элементами сложного пилотажа.