Россия усилит западную границу новым танковым полком
Танковый полк будет развернут в Смоленской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Танковый полк сформирован в составе общевойсковой армии Западного военного округа. Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии», - сообщили в пресс-службе в понедельник.
На вооружении полка будут стоять боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72БА, средства противовоздушной обороны, разведки, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения.
Т-72 - советский средний и основной танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Модернизированные танки Т-72БА оснащены защитой «Контакт-5» и двигателем В-92С2 мощностью 1000 л.с. Новейшей российской модификацией этого танка является Т-72Б3.