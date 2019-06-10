Россия усилит западную границу новым танковым полком

Т-72 - советский средний и основной танк . Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Модернизированные танки Т-72БА оснащены защитой «Контакт-5» и двигателем В-92С2 мощностью 1000 л.с. Новейшей российской модификацией этого танка является Т-72Б3.

«Танковый полк сформирован в составе общевойсковой армии Западного военного округа. Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии», - сообщили в пресс-службе в понедельник.

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