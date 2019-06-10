Работает ВДВ: самые эффектные кадры учений российских бойцов

Воздушно-десантные войска в очередной раз показали, на что они способны. За указанный период бойцами было совершено свыше 80 тысяч парашютных прыжков и десантировано 80 объектов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе реализации мероприятий международной деятельности были проведены два российско-белорусских учения по миротворческой тематике на базе гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска и отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Республики Беларусь.

За зимний период в ВДВ России поступило около 5 000 комплектов парашютных систем Д-10, батальонный комплект новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».