Су-30МК в руках летчика-испытателя: видео



На этой неделе для проведения испытаний одного из самых передовых самолетов современности нам открыл свое небо город Комсомольск-на-Амуре. Здесь Су-30МК под управлением летчика-испытателя Сергея Китаева вновь показал, на что способен.

«Каждый полет, он уникален по-своему, не бывает одинакового пилотажа. Главное - просто доверять машине, понимать, что ты делаешь» - рассказал Сергей Китаев.

Фигуры высшего пилотажа этой боевой машины поражают способны поразить воображение. Трудно представить, сколько профессионализма вложено в этот пилотаж.