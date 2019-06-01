Северному флоту - 286 лет: яркое и эмоциональное видео к празднику

Сегодня, первого июня, 286 лет исполняется со Дня образования Краснознаменного Северного флота. Это межвидовое стратегическое объединение ВС РФ, которое ответственно за защиту национальных интересов России, как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

На сегодняшний день Северный флот - один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят сразу несколько объединений: надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

«Главной особенностью Северного флота остается наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства - морских стратегических ядерных сил», - рассказали в пресс-службе командования.

Как рассказал вице-адмирал Александр Моисеев, в ходе учений Северный флот доказал, что он способен решить любую задачу, чтобы защитить интересы РФ.

Сейчас в Тихом океане успешно выполняет поставленные задачи отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

До этого в пункт постоянной дислокации вернулся большой противолодочный корабль «Североморск», завершивший дальний поход, который длился более восьми месяцев.

В Норвежском и Баренцевом морях при выполнении боевых задач отличилась д группировка ударных сил флота, состоящая из атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Только за 2019 год 45 военнослужащих Северного флота были удостоены государственных наград, а медалями Министерства обороны РФ наградили более 3 тысяч человек.

В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 31 военнослужащий Северного флота был удостоены высшего звания - Герой Российской Федерации.

Сейчас моряки сосредоточены на освоении и изучении Арктики. Там создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура – это высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, которые работают и на воде, и под ней.

«Комплекс мероприятий по освоению Арктики - это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе», - уточнили в Северном флоте.

1 июня 2019 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях - тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.